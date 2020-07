Comuni: sindaca Ancona, 'stanza virtuale' su ruolo politica

La "concretezza dell'azione quotidiana di un sindaco, i progetti che si realizzano e quelli che si mettono in piedi per il futuro di Ancona ma anche lo sguardo sulla realtà per cercare di dare risposte alle grandi domande del nostro tempo". La sindaca Valeria Mancinelli inaugura domani alle 21.15, primo ospite Massimo Recalcati, psicoanalista e scrittore, un nuovo appuntamento social, "La stanza del sindaco": parteciperanno "persone di qualità per ragionare insieme non sull'attualità della politica ma sul suo ruolo". Dalla sua pagina Facebook Mancinelli dialogherà e proverà a dare un contributo in particolare all'area politica di riferimento, quella democratica e progressista. Dopo la pubblicazione del libro "I principi del buongoverno. La visione di un sindaco nel caos del mondo che cambia", presentato in molte località delle Marche ed in giro per l'Italia prima dello stop dovuto al Covid, la sindaca promuove sui social incontri virtuali in un momento dove la presenza fisica è problematica.

(ANSA).