Regionali: Meloni, grazie alleati, puntiamo a vittoria

"Voglio ringraziare gli alleati: sapete che è stato un lavoro lungo ma l'aver scelto i candidati migliori, aver scelto di puntare sulla vittoria, aver scelto di essere compatti e guardare al risultato è qualcosa che dobbiamo a tutti, non un lavoro che ha fatto solo Fratelli d'Italia". Lo ha detto ad Ancona la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in riferimento all'accordo nel centrodestra sulle candidature per le prossime elezioni regionali che nelle Marche vedrà la coalizione puntare sul deputato di Fdi Francesco Acquaroli. Citando la Lega, Forza Italia e Udc, Meloni ha ringraziato i partiti della coalizione ma anche in particolare "Francesco Acquaroli, perché accoglie ancora questa sfida, (era stato candidato del centrodestra anche nel 2015, giunto terzo dopo l'attuale presidente Luca Ceriscioli e dopo il candidato M5s Gianni Maggi, ndr) perché è portabandiera oggi non solo di Fdi ma dell'intero centrodestra in quella che può essere una battaglia straordinaria di ricostruzione". (ANSA).