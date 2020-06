Meloni,Mangialardi 'facciata' Ceriscioli

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - "Fa sorridere la sinistra che si nasconde, prende Mangialardi e fa finta che venga da Marte e che non sia perfettamente inserito nel sistema di potere di chi ha governato la Regione Marche". Così sul candidato presidente del centrosinistra, la leader di Fdi Giorgia Meloni, ad Ancona per sostenere invece il candidato del centrodestra di Francesco Acquaroli (Fdi). "Vai sul suo sito e non ci sono i simboli, tutto arancione - ha detto su sito di Mangialardi per #InsiemeMarche -, perché si vergognano pure loro e hanno ragione". "Quando ho guardato il sito del candidato della sinistra - ha detto Meloni - mi è venuto in mente il 'bonus facciate di Ceriscioli', lo stesso principio: svecchiano la facciata ma quando entri dentro casa è sempre la stessa roba. E' importante che i marchigiani lo sappiano, se gli piace quello che hanno visto finora possono votare per la sinistra, se vogliono provare a costruire un futuro di dignità di opportunità per questa regione consiglio loro di sostenere Francesco Acquaroli". (ANSA).