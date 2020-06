Regionali: Acquaroli, sanità servizio cittadini non politica

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - "La sanità marchigiana sia al servizio dei marchigiani non della politica". Così il candidato per il centrodestra come presidente della Regione Marche e deputato di Fdi, Francesco Acquaroli, nel suo intervento durante la presentazione della candidatura che ha avuto come location l'Arco di Traiano al porto di Ancona. All'evento, al quale hanno partecipato esponenti marchigiani delle forze politiche che lo sostengono, tra cui Fdi, Lega, Fi e Udc, è intervenuta la leader nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Acquaroli ha ringraziato gli alleati e Giorgia Meloni per aver creduto in lui: "è un incarico che mi inorgoglisce e mi carica di responsabilità. Un sfida emotiva e politica - ha aggiunto -.

Vogliamo tornare a scrivere una nuova pagina per le Marche".

Anticipando alcuni temi prioritari del suo mandato, in caso di vittoria nelle elezioni che si terranno in autunno, Acquaroli ne ha posti al centro quattro in particolare: la sanità, la ricostruzione post sisma, il sostegno al lavoro e alle imprese e "l'isolamento strutturale, economico e istituzionale della Regione" da superare. In merito alla sanità Acquaroli ha rimarcato la necessità di "liberarla dalla politicizzazione: non sia uno strumento di potere ma al servizio dei cittadini".

"In una regione con territori difficili - ha osservato -, un entroterra che rischia la desertificazione, è importante che sia forte come punto di riferimento la medicina del territorio". "La sanità - ha attaccato - sia al servizio dei marchigiani non della politica". (ANSA).