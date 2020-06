Regionali: Acquaroli, Marche isolate anche tra istituzioni

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - Marche "isolate" sotto tutti i punti di vista: "infrastrutturale, economico e istituzionale".

All'attacco il candidato presidente di Regione Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia, durante la presentazione della sua candidatura con location l'Arco di Traiano al porto di Ancona Ancona, a cui a partecipato la leader di Fdi Giorgia Meloni.

Acquaroli ha posto la "questione "dell'isolamento infrastrutturale" tra le principali da affrontare qualora riuscisse a prevalere. "da Porto Sant'Elpidio - ha detto - non ci sono tre ma una corsia autostradale". Altri nodi riguardano, il ruolo di "porto, aeroporto, intervallive, pedemontana, collegamenti della Salaria verso Roma e Fano-Grosseto". "Siamo penalizzati, - ha proseguito - viviamo un isolamento infrastrutturale, un isolamento economico e istituzionale. La nostra è una regione che non conta più nulla". "E' stata l'unica regione, in un balletto inaccettabile all'inizio della pandemia tra Regione e Governo, - ha ricordato - che ha fatto ordinanza con quattro giorni di chiusura e alla fine è stata pure impugnata dal governo nazionale. E' inaccettabile - ha concluso - che la nostra regione venga trattata come una sede del Pd.

Vogliamo scrivere pagina al sevizio cittadini marchigiani".

