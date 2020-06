Maltrattava minori, 'bloccato' educatore

(ANSA) - FERMO, 03 GIU - Un educatore vessava alcuni ospiti minorenni di una struttura socio-educativa del Fermano con frequenti atti di maltrattamento. Nei suoi confronti la Squadra Mobile della Questura di Fermo ha adottato una misura cautelare non specificata dagli investigatori che hanno mantenuto finora il riserbo sul tipo di provvedimento eseguito. L'indagine, coordinata dalla Procura di Fermo, riguarda fatti che sarebbero accaduti nelle scorse due settimane e le investigazioni sono ancora in corso.

Gli accertamenti avviati dalla Squadra Mobile hanno inizialmente consentito di raccogliere concreti elementi in ordine alla perpetrazione di atti di maltrattamenti nei confronti di alcuni degli ospiti minorenni della struttura.

Sulla base di tali circostanze, l'autorità giudiziaria ha disposto ulteriori verifiche per altri elementi di prova e poi, dopo una settimana, è stata emessa la misura catuelare. (ANSA).