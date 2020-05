Coronavirus: Marche, due morti nelle ultime 24ore

(ANSA) - ANCONA, 18 MAG - Nelle Marche sono due - un 86enne di Sarnano e una 62enne di Pesaro, entrambi con patologie pregresse - le persone morte con coronavirus nelle ultime 24ore.

Il totale dei decessi nella regione correlate all'emergenza Covid-19 sale dunque a 986 (591 uomini e 395 donne): 522 provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino, 214 da quella di Ancona, 163 da Macerata, 66 da Fermo, 13 da Ascoli Piceno e 8 da fuori regione. Lo fa sapere il Gores. "Come avevamo detto ieri - commenta il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli in riferimento alla prima giornata senza vittime da inizio emergenza - la battaglia non è finita e occorre non abbassare assolutamente la guardia, in questa delicatissima fase della ripartenza. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie e agli amici di chi ha perso la vita e di chi ancora oggi continua a soffrire". (ANSA).