Coronavirus: Marche, ricoverati salgono a 173, 3.379 guariti

Nell'ultima giornate sono aumentate da 169 a 173 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali marchigiani. In calo, comunica il Gores Marche, i degenti in terapia intensiva (da 18 a 17), crescono invece quelli in semi-intensiva (da 46 a 49), in reparti non intensivi (da 54 a 56).

Stabile il numero di pazienti in area post-acuzie (51) e delle persone ospitate in strutture territoriali (187). In crescita i guariti/dimessi (da 3.118 a 3.379) mentre sono in dimiunuzione i contagiati in isolamento domiciliare (da 2.396 a 2.142). Finora i casi di positività nelle Marche sono stati 6.678 e i decessi 984. Attualmente 4.481 persone sono isolate in casa dopo contatti con contagiati (1.997 sintomatici), tra i quali 623 operatori sanitari. Da inizio emergenza in 31.660 hanno scontato nelle Marche un periodo di quarantena. (ANSA).