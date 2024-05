Stoltenberg, via divieto a Kiev contro obiettivi in Russia

Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati della Nato che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia.

Lo riporta il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell'Alleanza.

Il chiaro obiettivo di Stoltenberg, anche se mai nominato, è la politica del presidente statunitense Joe Biden - scrive l'Economist - di controllare ciò che l'Ucraina può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani.



