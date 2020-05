Terremoto: Legnini chiede altre 200 nuove assunzioni

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - Altre 200 nuove assunzioni, oltre alle 200 recentemente sbloccate, per rafforzare il personale degli Uffici speciali, dei Comuni e per l'adeguamento della struttura commissariale. E' tra le richieste che il commissario straordinario Giovanni Legnini ha avanzato al Governo per imprimere "un svolta decisa alla ricostruzione pubblica e privata". L'ha detto nel corso della videoconferenza stampa in cui ha illustrato le 4 nuove ordinanze firmate oggi. "Il rafforzamento della struttura commissariale - ha aggiunto Legnini - è necessario, perché così come concepita e organizzata non è adeguata per far fronte alle necessità". Il commissario ha anche detto di aver chiesto all'Esecutivo di avviare un ragionamento sull'istituzione di un Dipartimento delle ricostruzioni presso la presidenza del Consiglio. (ANSA).