Dall'Albania a Varese in bus con 26 chili di droga, tre arresti

Erano giunti in autobus dall'Albania con 23 chili di cocaina e tre chili e mezzo di eroina. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato un italiano di 31 anni e due albanesi di 42 e 39. I poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, avevano già individuato un pregiudicato che usava il suo immobile a Lainate (Milano) come deposito di droga.

Domenica scorsa l'hanno visto uscire dal box dello stabile in auto e l'hanno seguito fino a Varese, dove si è fermato in piazzale Kennedy, nell'area per la sosta dei pullman di linea dall'Albania. Gli agenti hanno visto il 39enne e il 42enne albanesi che, da un pullman, passavano due grandi buste all'italiano.

I poliziotti hanno quindi seguito l'uomo fino a Cerro Maggiore (Milano), dove è stato bloccato e controllato. Nella vettura c'era un doppiofondo con la droga che secondo quanto ricostruito dagli agenti era destinata al mercato milanese delle zone Loreto, Crescenzago, Lambrate e Forlanini come emerso dagli spostamenti del pregiudicato e dalle indicazioni nel suo cellulare.

Il 31enne è in carcere a Busto Arsizio, i due albanesi a Varese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA