Ivana Spagna: 'Torno con un inno alla positività'

Una canzone "che mi è piaciuta subito, perché è un inno alla positività. e ce n'è bisogno visto il periodo che viviamo. Magari facesse stare bene per qualche attimo anche chi l'ascolta...". Così Ivana Spagna spiega all'ANSA com'è nato il suo duetto con il duo toscano indie pop Legno per il brano Sarà Bellissimo (etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy) che ha debuttato in radio e in digitale.

E' il racconto uptempo di un amore nelle fasi iniziali, tra speranze, energia, gioia nell'attesa e nel viversi l'attimo: "Non conoscevo i Legno ma quando mi è stata proposta questa collaborazione, ho sentito la canzone (scritta dal duo con Domenico Ciliari e Francesco Coletti) e mi ha trasmesso all'istante un senso forte di libertà, di pulizia. L'abbiamo provata in studio e l'armonia è arrivata naturalmente, le nostre voci legano bene". I Legno (i componenti usano gli pseudonimi Legno Triste e Legno felice e nascondono la propria identità coprendosi le teste con delle scatole, ndr) "sono due musicisti fortissimi e anche come persone ci siamo trovati subito". Il sound di Sarà bellissimo rende anche omaggio agli anni '80: "Volevamo richiamare quell'atmosfera. Quando penso alla musica di quegli anni me ne viene in mente la spensieratezza. Mi reputo fortunata ad aver vissuto quel momento di euforia che si sentiva anche nelle canzoni".

La cantautrice veneta negli ultimi giorni è stata anche protagonista di un video diventato virale. sull'evento di lancio a Milano della candidatura di Letizia Moratti con Forza Italia per le Europee, dove si vede l'ex presidente della Rai ballare sul palco, mentre Spagna si esibisce in 'The best' di Tina Turner: "Io ero stata invitata lì per cantare e ho avuto modo di parlare un po' con Letizia Moratti dietro le quinte... ora sono sua fan. E' fortissima, una donna di grande spirito, l'ammiro per tutto il bene che fa, tirando spesso fuori i soldi di tasca propria. Dal sostegno che dà a san Patrignano all'associazione Genesi (impegnata nella difesa dei diritti umani, attraverso la valorizzazione delle differenti culture e dell'ambiente, ndr).

E' una donna straordinaria".



