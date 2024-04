Sciopera una sigla autonoma tpl a Milano, chiusa 1 metro su 5

Sciopero del traporto pubblico locale stamani a Milano. L'astensione di 4 ore è stata indetta a livello nazionale dal sindacato Confail Faisa e in città è iniziata alle 8.45 e si concluderà alle 12.45. L'Atm, l'Azienda Trasporti, ha fatto sapere che l'unica linea metropolitana chiusa per lo sciopero è la 5 e che le altre 4 sono regolarmente in funzione.

L'iniziativa di Confail Faisa è stata proclamata "per forti preoccupazioni legate all'allontanamento dalla professione di conducente di linea", per le "ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del tpl", per i contratti di categoria "sempre più svantaggiosi per le maestranze" e per la sicurezza sul lavoro.

Lo sciopero coincide con il ponte del 25 aprile, con ritmi e spostamenti per lavoro ridotti in una giornata nuvolosa ma con una buona affluenza di turisti in centro. Per oggi l'Azienda Trasporti aveva già modificato la frequenza delle corse anticipando l'orario solitamente applicato il sabato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA