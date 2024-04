Doppietta di sold out a San Siro con Sfera Ebbasta

Doppietta di sold out a San Siro per Sfera Ebbasta. Dopo il tutto esaurito di SNSR, la prima data allo Stadio di Milano fissata per il 24 giugno, arriva oggi anche il sold out di SN2R, il secondo appuntamento nel tempio del calcio milanese in programma il 25 giugno.

Il Tour del trapper, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, partirà il 15 giugno con la data zero di Lignano Sabbiadoro, allo Stadio Teghil e si chiuderà a Olbia, il 16 agosto, tra gli headiner del Red Valley Festival.

L'ultimo progetto discografico del re della trap, X2VR, è stato pubblicato lo scorso 17 novembre per Island Records.





