Design e musica, stagione da camera alla fondazione Morandini

Design e musica si uniscono alla fondazione Morandini di Varese dove, nella struttura liberty di quella che era villa Zanotti, sono custodite le opere dello scultore designer e dove, dal 12 maggio, partirà la prima edizione della stagione di concerti 'Sintonie', programma da camera che coinvolge tredici artisti, di cui dieci sono professori d'orchestra della Scala. D'altronde il direttore musicale Matteo Amadasi è lui stesso violista del teatro milanese. La Fondazione ha pensato a una rassegna musicale come omaggio a Karin e Karl Megerle, coppia di collezionisti americani grandi appassionati di arte e di musica, che hanno contribuito con una donazione importante alla fondazione del museo. Sinfonie, progetto realizzato in parternariato con il Comune di Varese, è però in realtà qualcosa di più di un semplice ciclo di otto concerti. Le esecuzioni - a cui partecipano artisti come il pianista e direttore d'orchestra Michele Gamba (9 giugno) e il compositore Carlo Galante (l'8 settembre) - sono intervallate da da momenti di racconto, dettagli del concerto, spiegazioni e curiosità, con l'idea di creare un rapporto fra musicisti e pubblico che si conclude con un momento di dialogo accompagnato da un calice di vino. La prima data il 12 maggio alle 11 con un duo di pianoforte e flauto (rispettivamente Marco Regazzi e Marco Zoni).

L'appuntamento è fisso la seconda domenica di ogni mese alla stessa ora fino all' 8 dicembre, con unica eccezione ad agosto, quando il concerto sarà il 4. È possibile acquistare un abbonamento o il biglietto singolo per le esibizioni, che dà diritto anche a visitare la mostra temporanea e la collezione permanete del museo.



