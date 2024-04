Delpini a pellegrinaggio per San Gerardo a Monza

Mantenendo fede ad un voto che risale al 1207, anche quest'anno il 25 aprile la comunità religiosa di Olgiate Comasco raggiungerà in pellegrinaggio Monza, dove è conservata l'urna di San Gerardo dei Tintori, venerato per aver aiutato la popolazione indigente, colpita da carestia e un grave morbo.

La celebrazione conclusiva nella chiesa di San Gerardo, al quale è dedicato anche l'ospedale di Monza da lui fondato nel 1174, si concluderà con la Messa presieduta dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Delpini accompagnerà pure l'ultimo tratto della processione nel centro del capoluogo brianzolo, dove i cittadini olgiatesi confluiranno in pullman, ma anche a piedi o in bicicletta, in una marcia di circa 6 ore.

Il pellegrinaggio, che si svolge per la 817/a volta, è organizzato dalla parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano martiri di Olgiate, per mantenere fede ad una promessa, fatta pochi anni dopo la morte di Gerardo dei Tintori, nativo di Monza e canonizzato alla fine del 1500.



