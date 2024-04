Bar, cascine e mercati ospitano il sesto FringeMI Festival

Bar, ostelli, studi d'artista, cinema, librerie, biblioteche, un hotel di lusso, la sede di una casa editrice, tante cascine, qualche ristorante e perfino un mercato comunale coperto, una falegnameria e la sede di una RSA sono le insolite location che ospiteranno gli oltre 200 eventi della sesta edizione di FringeMI Festival, la rassegna diffusa di spettacolo dal vivo che si terrà dal 31 maggio al 9 giugno 2024.

L'iniziativa, ideata e coordinata da Bardha Mimòs, si apre il 31 maggio al Nuovo Armenia di Dergano con una serata speciale a ingresso libero. Si comincia con lo show Fantastico, format in bilico tra nonsense e follia, in cui il frontman Lorello, facendo il verso ai grandi varietà degli anni '80, porta sul palco numerosi ospiti.

Oltre a essere disseminati in luoghi non strettamente teatrali e aperti alla cittadinanza, gli eventi in calendario sono pensati per andare incontro a tutti: nuova drammaturgia, rimando ai classici, prosa, performance, teatro di narrazione, teatro-canzone, stand up e musica, ma anche spettacoli per famiglie, presentazioni di libri, una tavola rotonda sullo spettacolo dal vivo nei luoghi ai margini, buskers, diversi spettacoli itineranti a piedi e uno anche in bicicletta.

"Un festival polimorfo e policentrico, non convenzionale e - commenta Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano - sempre in movimento, che si sposta da un lato all'altro della città, da una RSA a un bar, portando ovunque lo spettacolo dal vivo, questa la cifra di FringeMI, che offre ai cittadini duecento occasioni di approfondimento e intrattenimento, spettacolo e divertimento, con un'attenzione sempre vigile ai temi della sostenibilità e della multiculturalità"..



