Elio con Milano Classica porta in scena gli 'Animali da palco'

Nella settimana in cui si festeggia la Giornata mondiale della Terra, l'orchestra Milano Classica porta in scena uno spettacolo tutto dedicato agli animali che popolano il mondo musicale, che siano reali o di fantasia.

Il 24 aprile alle 21 gli Ibm Studios porteranno infatti in scena 'Animali da palcoscenico'. L'orchestra, diretta da Ernesto Colombo, eseguirà la suite per piccola orchestra Gli uccelli di Ottorino Respighi, seguito dalla fiaba musicale di Prokof'ev Pierino e il lupo dove Elio è voce recitante. Seguiranno poi alcune sorprese musicali che vanno dal Settecento di Mozart alla musica contemporanea di Luca Lombardi, sorprese orchestrate dal compositore in residence Cosimo Carovani. Il tutto senza dimenticare uno dei più grandi successi di Elio e le Storie Tese, nella versione sinfonica di Enzo Romano.

"Elio - ha spiegato la direttrice artistica dell'Orchestra Claudia Brancaccio - incarna perfettamente la 'mission' divulgativa di Milano Classica: quella di portare la musica classica ad un pubblico più vasto possibile, a quel pubblico curioso e potenzialmente affamato di cultura, ma che deve innanzitutto essere stimolato a mettere piede in una sala da concerto".

"Da flautista diplomato al Conservatorio di Milano e melomane, è una sorta di ambasciatore della musica classica proprio nei confronti di coloro - ha aggiunto - che non sono appassionati. O, per come la vedo io, nei confronti di coloro che non sanno ancora quanto possa essere appassionante questo genere di musica."



