Francesco Cavestri, il tour al via dal Blue Note di Milano

Dopo il successo registrato in Triennale per Jazzmi e in diverse città italiane, domenica 14 aprile Francesco Cavestri sarà in concerto nel tempio europeo del jazz internazionale, il Blue Note di Milano, con la data di apertura del tour IKI - Bellezza Ispiratrice.

Premiato come il più giovane tra i migliori Nuovi Talenti 2023 dalla Rivista Musica Jazz, il pianista e compositore presenterà i suoi ultimi album: Early 17, uscito a marzo 2022 con la collaborazione di Fabrizio Bosso, e IKI - Bellezza Ispiratrice, disponibile da gennaio, con la collaborazione di Paolo Fresu. Ispirato alla filosofia giapponese, l'album mantiene come fulcro creativo il pianoforte, mescolandolo a patine di sonorità contemporanee, in un costante incontro di stili e generi a confronto, e vede la collaborazione di artisti del calibro di Paolo Fresu e Cleon Edwards, batterista americano già al fianco di Erykah Badu, Lauryn Hill e Cory Henry.

Al Blue Note Cavestri si presenterà con un trio under 30 d'eccezione, formato da Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria, due tra i migliori strumentisti della nuova generazione italiana anche a livello internazionale.

La serata spazierà dalla presentazione di brani originali scritti da Cavestri, presenti all'interno degli album pubblicati, fino ad arrivare a reinterpretazioni di giganti come John Coltrane, Ryuichi Sakamoto, Robert Glasper e Radiohead.

"Francesco - ha detto Fresu - ha una capacità musicale veramente impressionante. Un ragazzo giovane con una grande maturità che riversa nella musica, creando concerti bellissimi e dimostrando un grande interplay con gli altri musicisti...

progetti come quello di Francesco, mediati e respirati da un giovane come lui e che legano il jazz a generi come l'hip hop o la musica elettronica, sono il miglior modo per raccontare che il jazz è una musica per tutti".



