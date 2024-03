Le eccellenze casearie italiane a 'Formaggi e sorrisi 2024'

Un evento gastronomico-culturale in cui conoscere e degustare i migliori formaggi di tutta Italia con un ricco calendario di appuntamenti, degustazioni, spettacoli e incontri legati all'arte casearia. È stata presentata questa mattina al Palazzo Pirelli di Milano la quarta edizione di "Formaggi & Sorrisi - Cheese & Friends Festival", in programma tra le vie del centro di Cremona dal 12 al 14 aprile.

"Questa manifestazione - dichiara Alessandro Beduschi, assessore della Regione Lombardia all'Agricoltura - esalta il ruolo dei prodotti lombardi a Cremona, vera capitale del lattiero caseario italiano. Siamo la regione dei 14 formaggi DOP, che valgono 1,4 miliardi di euro, che sono cresciuti del 5,7% in un anno e vengono sempre più apprezzati anche sui mercati esteri".

La kermesse "apre la stagione degli appuntamenti dedicati alle eccellenze del territorio: i formaggi - spiega Barbara Manfredini, assessore al Turismo e Commercio Comune di Cremona -. L'evento è un percorso alla scoperta delle eccellenze del territorio, perché è l'incontro con i prodotti tipici e al tempo stesso l'incontro con la cultura del saper fare, della produzione locale, della maestria degli chef e delle imprese artigiane, cooperative e industriali".

"Grandi nomi anche in questa edizione della kermesse - aggiunge Stefano Pelliciardi, amministratore SGP Grandi Eventi - da Oldani a Persegani ma anche Vissani, Raspelli e Daniele Reponi. Non mancheranno eventi pop come il maxi provolone che verrà lavorato live dal maestro intagliatore Padoan un omaggio alla città delle 4T ma anche la cow parade, una mucca in vetroresina a grandezza naturale che verrà dipinta da un artista di street art. I veri protagonisti saranno ovviamente i formaggi, dal Grana Padano al Provolone Valpadana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA