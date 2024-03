Immigrazione clandestina, arrestato 47enne ricercato in Marocco

Un uomo di 47 anni, pregiudicato marocchino, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Monza, su mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità del Marocco, perché accusato di aver gestito una rete criminale finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina in Italia. Nel 2021, secondo le indagini, l'uomo ha ricevuto numerosi pagamenti da parte di cittadini stranieri a cui aveva favorito l'ingresso illegale in Europa, senza mantenere la parola con alcuni di loro. Arrestato, il 49enne è stato portato nel carcere di Monza, a disposizione della Corte di Appello di Milano, per la successiva estradizione. In Marocco rischia una condanna fino a 15 anni. In Italia dal 1994, nel 2018 era stato fermato in arrivo da Tangeri alla frontiera marittima di Genova a bordo di un'auto con un connazionale, e con addosso passaporti e carte d'identità intestate ad altre persone. Già allora era stato arrestato e condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel 2019 è stato denunciato per falsità ideologica e contraffazione di documenti sempre al fine di consentire il rilascio dei permessi di soggiorno.



