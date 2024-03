Consigliere comunale del Pd a Milano, 'io vittima di stalking'

Il consigliere comunale del Pd a Milano e attivista Lgbtq+ Michele Albiani ha rivelato in un video sulle sue pagine social di essere vittima di stalking da qualche anno. Un video che ha deciso di diffondere, tra le lacrime, perché la notizia sarebbe già in mano a un giornalista e quindi lui stesso ha deciso di rendere pubblica la cosa.

"Sono stato vittima di stalking, ho denunciato l'artefice e a breve ci sarà una nuova udienza - ha spiegato -. Non avrei voluto dirvelo adesso e così, ma sono costretto dalle circostanze. Per tutelare la mia dignità, come anche questa profonda sofferenza che mi porto dietro ormai da tre anni".

"Ne sono a conoscenza solo poche persone, per volere mio, in attesa della sentenza. Purtroppo questa storia è finita nelle mani di un giornalista che ha deciso di farne un pezzo che deve ancora uscire - ha continuato -. Ma preferisco anticiparlo, raccontandolo qui, perché voglio che lo sappiate direttamente da me. Perché si parla della mia vita, cui a qualcuno non frega nulla".

Albiani ha parlato di una esperienza "terrificante che ha messo a rischio la mia salute fisica e mentale", che è iniziata con messaggi persecutori e ha messo in crisi anche la campagna elettorale da candidato consigliere comunale, "perché avevo paura di incontralo e si palesava ad eventi dove sapeva di trovarmi". "Spero capirete e che possa essere utile a chi magari vive o ha vissuto esperienze di stalking", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA