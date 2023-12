Gita notturna a una pozza termale, salvati in due

Una gita notturna a una pozza di acqua calda termale in alta Valtellina ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

C'è stato infatti un intervento la notte scorsa degli operatori della Stazione di Bormio del Soccorso alpino per salvare un gruppo di persone che stava camminando verso la pozza di acqua termale in zona Forni di Valdidentro.

Due di loro, un uomo e una donna, sono scivolati nel sottostante fiume Adda e hanno riportato alcuni traumi. La donna è stata imbarellata e portata con l'ambulanza in ospedale al Morelli di Sondalo con l'elicottero.

L'uomo è stato accompagnato dai soccorritori fino a dove c'era l'équipe medica, che lo ha valutato ed è stato portato in ambulanza in ospedale.

All'intervento oltre agli operatori del Soccorso alpino hanno partecipato anche quelli del Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza ) di Bormio e i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto.



