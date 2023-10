A Milano corteo pro Palestina, 'fermiamo genocidio a Gaza'

Sono migliaia le persone che si sono radunate in piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione Centrale di Milano per la manifestazione che sta per partire a supporto della Palestina e della sua popolazione promossa da diverse realtà, tra cui Giovani Palestinesi, Unione democratica arabo-palestinese e Associazione dei palestinesi in Italia.

In piazza, dove le persone si sono radunate in attesa della partenza del corteo, sventolano bandiere della Palestina e cartelli con le scritte come 'I veri terroristi sono Europa, Israele, l'Onu, gli Usa. Palestina libera'. In testa al corteo c'è invece lo striscione con la scritta, 'Fermiamo il genocidio a Gaza. Salviamo Gaza'.

"Noi non siamo antisemiti, noi siamo per il rispetto del diritto internazionale - ha scandito un organizzatore col megafono dal camioncino -, non ce l'abbiamo con gli ebrei ma con l'occupazione sionista che massacra tutti i giorni e compie un genocidio nei Territori palestinesi. Sono state sterminate famiglie e rasi al suolo territori. Gettando fosforo bianco sulle case già distrutte".

Il corteo che inizialmente doveva partire dal centro città, piazza San Babila, per motivi di sicurezza sta per partire dalla stazione per concludersi verso la periferia al Parco Trotter.





