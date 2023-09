Ambiente e sostenibilità, giovani a Innovation Center Natta

L'obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni sui temi della sostenibilità del territorio, al centro delle attività dell' "Innovation Center Giulio Natta-Simbiosi", che ha sede a Giussago (Pavia). Un luogo dove si sviluppano tecnologie e soluzioni per ridurre l'impatto della filiera agroalimentare, ispirandosi a ciò che la natura fa per crescere e rigenerarsi.

Domenica 8 ottobre l'associazione "Giuin" (termine del dialetto pavese con la quale si indicano i ragazzi) si ritroverà, a partire dalle 11, nell'area verde di Cascina Darsena, sede del Centro, per un incontro immersi nel verde e nella campagna: "Saremo seduti sulla balle di fieno, consumeremo un picnic a buffet bevendo un calice di vino con accompagnamento musicale, e discuteremo di temi legati alla sostenibilità", sottolineano gli organizzatori. Un'iniziativa sostenuta anche dal Comune di Giussago (Pavia), a partire dal sindaco Albino Suardi.

"Il nostro lavoro è occuparci della sostenibilità dei territori - spiega Piero Manzoni, ceo di Simbiosi -. Il territorio non può essere ridotto a un pezzo di suolo o una somma di campi. Il territorio è un'entità. Garantirne la sostenibilità, significa difenderne le risorse e le biodiversità, anche attraverso un equilibro economico e sociale.

Il nostro compito è aiutare le aziende e anche le istituzioni pubbliche a percorrere questo cammino, consumando meno ma restando ugualmente competitivi in un'armonica convivenza tra natura, tecnologia e business. Il nostro centro è un laboratorio a cielo aperto che ora vogliamo anche aprire ai giovani, scuole comprese, perchè il futuro sarà nelle loro mani".



