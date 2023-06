Korbe, con 'Mami' il ritmo urban melanconico dopo il rap-pop

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Ha scelto la musica urban: "È una via di mezzo fra il rap dove ero e il pop dove sto andando. È un bisogno che ho da quando ero piccolo anche come reazione alla mia situazione familiare, i miei erano divorziati già quando io avevo 6 mesi". È un artista che si scopre anche sul piano personale e riguardo le sue sofferenze Korbe, al secolo Misael Quaciari, presentando il suo nuovo singolo "Mami" che canterà anche al 'Natura Musica Festival' di Perugia domenica.

Il cantautore, 24 anni, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), una vita fra Tarquinia (Viterbo) e Perugia, un diploma al liceo di Scienze umane con indirizzo economico-sociale, la Facoltà di Comunicazione a Perugia abbandonata dopo il primo anno ("senza rimpianti", spiega), padre che vive a Roma e madre ("con cui sono in ottimi rapporti, mentre con papà è un pò più complicato") a Todi (Perugia) ha già proposto una decina di brani e preso parte, negli ultimi tre anni, a una cinquantina di concerti. Ora ha deciso di vivere a Milano.

"Mami è nata questo inverno: durante la prima session abbiamo chiuso il ritornello, un pomeriggio in garage dove ai tempi avevamo il nostro studio. Il giorno dopo abbiamo riascoltato il ritornello e ci siamo detti: 'è lei, uscirà al momento giusto'.

L'abbiamo finita il giorno stesso. La peculiarità di 'Mami' è che dipinge la tristezza di quel periodo, dove tutto andava male, ma in un mood club-melanconico", dice. Il nuovo singolo - il quarto del 2023, con "Mary", "Bye" e "Scusa (Xdono rmx) con cui ha cui "ha superato i 2 milioni di stream" - è uscito in questi giorni per La Crème Records, l'innovativa factory creativa fondata da Maruego e Alessandro Peruzzo.

Korbe rivendica la sua autonomia: "Nelle scelte - sottolinea - sono sempre stato indipendente come nella decisione di trasferirmi nel capoluogo lombardo". (ANSA).