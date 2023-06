A Milano la linea della metro M4 sospesa dal 10 al 30 giugno

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - A Milano per consentire l'inaugurazione della nuova tratta della metropolitana M4, fino alla stazione di San Babila, la linea sarà sospesa a partire dal 10 giugno fino al 30 giugno. Infatti, spiega il Comune di Milano, su richiesta della Commissione di Sicurezza del Ministero delle Infrastrutture il periodo di pre-esercizio, necessario per completare i test previsti dalle normative sui sistemi di trasporto, è stato prolungato di 15 giorni rispetto al programma iniziale.

Nei giorni di chiusura della linea blu potranno essere utilizzate le linee di superficie, in particolare la linea bus 73. Per informazioni e indicazioni i cittadini possono consultare il sito e l'app di Atm. (ANSA).