Palladino, 'non potevo non restare al Monza'

(ANSA) - MONZA, 03 GIU - "Voglio ringraziare la società per il rinnovo del contratto. Tra di noi c'è grande stima, amicizia e fiducia e per quel che loro hanno dato a me non potevo non restare anche la prossima stagione a Monza". Queste le parole di Raffaele Palladino, all'indomani dell'annuncio del rinnovo del contratto con il Monza al giugno 2024. "Questa cavalcata storica di quest'anno è stato frutto del fatto che tutti abbiamo remato dalla stessa parte" (ANSA).