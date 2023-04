'Volti della metropoli', premiato chi ha tracciato futuro Milano

(ANSA) - MILANO, 23 APR - La manager Roberta Garibaldi, la prima ballerina del Teatro Alla Scala Antonella Albano, l'imprenditrice Carla De Albertis, il manager Michele Coppola, il giornalista e scrittore Ferruccio de Bortoli, il medico ed ex viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il giornalista Vincenzo Di Vincenzo, caporedattore e responsabile della sede di Milano dell'agenzia ANSA. Sono le sette persone insignite del premio "Volti della metropoli".

I riconoscimenti saranno consegnati durante una cerimonia in programma nel capoluogo lombardo, venerdì 28 aprile alle 17, nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria. Il premio, giunto quest'anno alla terza edizione, è stato istituito dall'Associazione regionale dei pugliesi di Milano in collaborazione con l'Osservatorio Metropolitano della città, come "riconoscimento a personalità che si sono distinte per capacità, successo e determinazione nel campo accademico, scientifico, sociale, imprenditoriale, sportivo, artistico e istituzionale". Il manufatto del riconoscimento non a caso raffigura simbolicamente una sfera frastagliata, raffigurante i vari volti delle eccellenze di Milano, città che - secondo gli organizzatori - racchiude un "mondo" composto da personalità poliedriche e geniali, quartieri, architetture, consuetudini e innovazioni.

"Questo riconoscimento - afferma il generale Camillo de Milato, presidente dell'Associazione e dell'Osservatorio - è dedicato dalla più folta comunità presente in città, quella pugliese, alle eccellenze milanesi e lombarde che hanno costruito e reso grande la Milano di oggi e che sono in grado, con la loro genialità e dedizione, di tracciare la strada per il futuro nel segno dell'accoglienza, della solidarietà, dello spirito civico e dell'innovazione". (ANSA).