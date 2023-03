I giudici respingono l'istanza dei domiciliari per Cospito

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di differimento della pena con detenzione domiciliare per motivi di salute avanzata da Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis da oltre 5 mesi. L'ideologo della Fai resta ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo in regime di carcere duro. (ANSA).