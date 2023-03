Cospito, anche a Milano attacchi a distributori di sigarette

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Due distributori di sigarette 'hackerati' da pirati informatici, solidali con l'anarchico Alfredo Cospito, sono stati segnalati dai tabaccai anche a Milano, come rende noto la polizia.

In entrambi i pacchetti potevano essere acquistati a pochi centesimi, mentre sul video di una delle macchinette, in via Novati, sono comparse anche scritte in solidarietà all'anarchico al 41 bis. (ANSA).