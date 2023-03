Minaccia rivale durante una lite con una katana, denunciato

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - I carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale di Milano, hanno denunciato per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere un marocchino di 23 anni che stava minacciando con una katana ornamentale dalla lama di 40 centimetri un 30enne ivoriano. I militari, su segnalazione al 112, sono intervenuti in via Fara dove al culmine di una lite per futili motivi, l'uomo stava minacciando il rivale. I carabinieri, che stavano già pattugliando la zona, hanno bloccato il marocchino che è stato denunciato.

L'arma, di cui aveva cercato di disfarsi nascondendola in strada, è stata trovata e sequestrata dai militari.

Nessuno è rimasto ferito. (ANSA).