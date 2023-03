Nasce Forestami Academy, 3 anni di formazione per cittadini

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Un programma di formazione per i cittadini articolato su tre anni con workshop, seminari e attività outdoor, tutto dedicato alla forestazione urbana: è Forestami Academy, il progetto presentato oggi dal Gruppo Prada e Forestami, l'iniziativa che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e dintorni.

Promotore del progetto è Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del gruppo Prada: "Il tema della riforestazione urbana - spiega - è al centro del dibattito internazionale ed è particolarmente rilevante per Milano, una città che vuole e deve offrire sempre più verde. Oltre a sostenere il progetto Forestami nella sua interezza, il Gruppo Prada ha scelto di dare avvio a Forestami Academy, un ciclo di incontri dedicati a tutti i cittadini per offrire opportunità di formazione su questo tema così rilevante".

Il progetto coordinato da Maria Chiara Pastore, ricercatrice del Politecnico di Milano, si rivolge a tutti i cittadini interessati, che da domani potranno iscriversi all'edizione 2023 su www.forestami.org. Il focus sarà su "Conoscere le foreste e i luoghi della forestazione", con il professor Cecil Konijnendijk dell'Università della British Columbia, il professor Simone Borelli della FAO e interventi della Delft University of Technology, la più grande e antica università tecnica olandese. L'appuntamento outdoor sarà condotto da Giorgio Vacchiano, professore associato del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali presso l'Università Statale di Milano. Nel 2024 il tema centrale sarà "La forestazione urbana: benessere e salute" e nel 2025 "Le piante e la loro presenza nelle città". (ANSA).