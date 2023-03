Inter-Juve: Inzaghi, "mano Rabiot errore grave e inaccettabile"

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "C'è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza avevamo deciso di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. E stasera ne è successa un'altra. Inaccettabile ai tempi del Var, inaccettabile ancora di più che mi dicano che non ci sono immagini, ne ho viste almeno 20. È un'ulteriore mancanza di rispetto. Vogliamo rispetto". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Dazn dopo il ko con la Juve parlando del tocco di braccio di Rabiot sul gol decisivo di Kostic. "Fallo di mano netto? Ma non c'è neanche da parlarne. Inaccettabile questo gol. È troppo grave, ci compromette la classifica". (ANSA).