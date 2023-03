Serie A: Udinese-Milan 3-1

(ANSA) - UDINE, 18 MAR - L'Udinese batte 3-1 il Milan alla Dacia Arena, dove non vinceva da settembre, e affianca momentaneamente la Juventus a 38 punti, dieci in meno rispetto ai rossoneri, che nelle ultime tre partite hanno portato a casa solo un punto e vedono a forte rischio il loro quarto posto in classifica. I friulani segnano presto con Pereyra e solo nel recupero il Milan pareggia con un rigore di Ibrahimovic - fatto ripetere dall'arbitro dopo un errore dello svedese - che diventa il più vecchio marcatore della serie A. La gioia rossonera dura due minuti, perchè Beto raddoppia. I continui attacchi degli ospiti creano pochi pericoli per Silvestri e il 3-1 arriva al 25' con Ehizibue. (ANSA).