Raccolti 40mila euro per nuove piante in memoria Luca Marengoni

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Quarantamila euro di donazioni per piantare alberi in memoria di Luca Marengoni, il ragazzo di 14 anni investito e ucciso da un tram a Milano mentre andava a scuola in bicicletta lo scorso novembre. A due mesi dall'attivazione, Legambiente Lombardia ha chiuso la raccolta fondi che permetterà di piantare nuovi alberi in città come da volontà dei genitori del ragazzo, che avevano raccontato all'associazione la sua sensibilità per i temi ambientali.

"Insieme alla famiglia Marengoni vogliamo ringraziare tutti gli amici, i compagni di scuola, i genitori, i semplici cittadini che, da tutta Italia, hanno voluto stringersi attorno alla famiglia e rendere possibile il sogno di Luca - dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Da parte nostra, ringraziamo Anna e Marco per la fiducia rivolta alla nostra associazione. Con i fondi raccolti daremo vita a nuovi boschi e renderemo più verdi alcune zone della città lasciando così un gesto tangibile in sua memoria".

Legambiente, in accordo con la famiglia, attiverà un progetto a lungo termine per la messa a dimora di alberi e arbusti per dare concretezza ai fondi raccolti, allo scopo di sostenere la biodiversità e alimentare il verde della Città di Milano e del milanese, facendo crescere le superfici verdi anche in aree urbane. (ANSA).