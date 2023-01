EasyJet: Malpensa confermato primo hub dell'Europa continentale

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - EasyJet rafforza l'offerta estiva da Milano Malpensa con la nuova rotta per La Coruña (Spagna) confermando lo scalo milanese come "il principale hub nell'Europa continentale". Operativo ogni martedì e sabato dal prossimo 28 marzo, il volo si aggiunge alle recenti novità: Lourdes e Parigi Beauvais in Francia e Birmingham (Gran Bretagna) e Madeira (Portogallo). (ANSA).