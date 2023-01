Arrestato per aver rubato incasso macchinette del caffè a scuola

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Un 41enne accusato di un furto con scasso in una scuola elementare è stato arrestato, mentre un altro è riuscito a dileguarsi, durante un colpo in un istituto primario avvenuto la scorsa notte a Bollate (Milano). Entrambi erano giunti sul posto a bordo di un'auto di proprietà dell'arrestato, di origine ucraina, con precedenti per furto da anni residente in Italia.

Ad insospettire i militari è stata proprio la presenza della vettura, con targa polacca e con le portiere lasciate aperte, davanti alla scuola, la Don Milani di via Coni Zugna. Ad un certo punto uno dei due è uscito, ed è stato bloccato con addosso un grosso cacciavite, delle chiavi inglesi e degli scalpelli. All'interno della scuola i carabinieri hanno trovato divelte le macchinette per il caffè e i distributori di merendine, da cui era stato prelevato l'incasso. (ANSA).