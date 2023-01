Sanità: V. Trovato direttore Centro S.Ambrogio Fatebenefratelli

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Vincenzo Trovato è il nuovo direttore del Centro S.Ambrogio Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio (Milano). Ha oltre 18 anni di esperienza - viene spiegato in un comunicato - nelle operazioni di fusione, acquisizione, curve-out e management aziendale, sia in sanità che in altri settori, come quello farmaceutico, a livello internazionale.

"Sono convinto che un ente ecclesiastico come l'Ordine dei Fatebenefratelli - dichiara - possa erogare un servizio sanitario d'eccellenza con una vocazione di assistenza e attenzione ai più bisognosi. Servire diventa l'essenza di tre parole 'Fate-bene-fratelli' secondo l'insegnamento di S.

Giovanni di Dio. L'ospitalità, la cura e l'assistenza alla persona affetta da disturbi psichici sono ispirate alla missione dell'Ordine: attribuire piena centralità al valore della persona umana'. In particolare, aggiunge, "il centro S. Ambrogio rappresenta un'eccellenza tra le strutture sanitarie che operano nel campo della riabilitazione psichiatrica e della psicorganicità. Il mio obiettivo è valorizzare il centro. Questo si traduce in progetti in fase di attuazione, quali la creazione di maggiore capacità ricettiva in termini di posti letto, con l'ampliamento della unità dei disordini alimentari, l'incremento dei servizi rivolti alla comunità attraverso dei servizi ambulatoriali dell'area psichiatrica e di psicorganicità e nuovi servizi ambulatoriali polispecialistici". (ANSA).