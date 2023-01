A Milano oltre 300mila visitatori per Senstation On Ice

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Oltre 300mila visitatori hanno affollato, in poco più di 30 giorni, Senstation On Ice, l'appuntamento di Natale organizzato in piazza Duca d'Aosta, a Milano, con Regione Calabria in qualità di main sponsor.

Il 70% dei partecipanti erano nuclei familiari mentre il restante 30% giovani tra i 15 e 30 anni. All'ideazione di Senstation On Ice, alla sua progettualità, realizzazione e gestione hanno lavorato, in maniera diretta, oltre 150 persone, mentre in maniera indiretta, quindi tra aziende fornitrici di materiali e di servizi hanno partecipato altre 150.

"I risultati raggiunti da Senstation On Ice sono andati oltre ogni aspettativa. Piazza Duca d'Aosta, a nostra memoria, non ha mai ospitato tante persone per un evento e lo spazio ha dimostrato una grande capacità attrattiva e un potenziale enorme per eventi rivolti ad un numero così alto di persone. È andata talmente bene che pensiamo, e speriamo, che il villaggio di Natale in stazione Centrale possa diventare un appuntamento fisso per la Città. Al di là dei numeri - racconta Cesare Salvini Chief Marketing&Media Officer di Grandi Stazioni Retail - il successo più importante è stato quello di restituire a Milano una delle sue piazze più grandi ed importanti, riportando le famiglie e i giovani in un luogo dal quale spesso si tengono lontani". (ANSA).