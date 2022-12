Salute: Gruppo San Donato firma memorandum con ministro Iraq

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Un memorandum che prevede la collaborazione in vari settori e l'avvio di un programma di formazione è stato firmato da Kamel Ghribi, vice presidente del Gruppo San Donato e presidente di GKSD, e il ministro della Salute dell'Iraq, Saleh Mahdi Al-Hasnaoui. Nel corso del suo viaggio, Ghribi ha anche incontrato il primo ministro iracheno Mohammed Shia Al-Sudani e altri esponenti del suo governo.

Il Memorandum of Understanding tra il ministero della Salute iracheno, Gruppo San Donato, GKSD e Università Vita-Salute San Raffaele prevede, come si legge in una nota, la collaborazione tra le parti in una serie di ambiti che riguardano la sanità, dalla gestione di ospedali pubblici all'introduzione dell'assicurazione sociale sanitaria, e contempla anche l'avvio di un programma di formazione rivolto ai professionisti sanitari, con possibilità di scambio tra i due Paesi.

"L'incontro con il Primo Ministro iracheno ha rafforzato in me la convinzione di quanto la sanità sia parte essenziale nell'avviare o consolidare le relazioni tra gli Stati - ha commentato Kamel Ghribi - . Le potenzialità di questo straordinario Paese, che ha saputo resistere a momenti difficilissimi e che adesso guarda al futuro con rinnovato ottimismo puntando sulla stabilità e la sicurezza, sono anche potenzialità per le imprese italiane che possono avere un ruolo cruciale nella ricostruzione e nel rilancio dell'Iraq".

Durante la missione la delegazione italiana ha incontrato oltre al ministro della Salute, Saleh Mahdi Al-Hasnaoui, anche il ministro dell'Elettricità, Ziad Ali Fadhil e il ministro del Petrolio, Hayan Abdul-Ghani. (ANSA).