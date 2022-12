Un operaio di 62 anni è morto in una cava a Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stamani alle 6 l'uomo era in un cassone quando un collega, senza sapere della sua presenza, avrebbe scaricato con un muletto del materiale che lo ha travolto e ucciso. La vittima è morta sul colpo.