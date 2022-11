Vaccini, Iginio Massari testimonial del nuovo spot in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "Vacciniamoci! Perché sentirsi protetti da più gusto alla vita". È il consiglio di Iginio Massari, maestro pasticciere e noto personaggio tv, che è testimonial del nuovo spot di sensibilizzazione lanciato da Regione Lombardia per convincere quanti più cittadini a vaccinarsi contro influenza e Covid. Lo spot sarà visibile su diversi canali a partire dal primo dicembre. "Penso che nessuno possa criticare il vaccino antinfluenzale - ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso -, non ci sono casi nel mondo in cui si sono registrate complicazioni. È uno strumento fondamentale su cui continuiamo a insistere e abbiamo cercato di coinvolgere centri vaccinali, farmacie, medici curanti". (ANSA).