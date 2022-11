Regionali: Fontana, indicazioni Piantedosi è voto 12-13 febbraio

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Ho parlato anche recentemente con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e pare che la loro indicazione sia quella". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento 'Lombardia 2030' al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, rispondendo a chi chiedeva se per le regionali si voterà il 12 e 13 febbraio come richiesto dalla Lega: "Sembra - spiega Fontana - che sia questa l'opportunità".

Il presidente ha poi risposto ai cronisti che chiedevano se, in caso di vittoria, Fratelli d'Italia avrà un peso maggiore in giunta qualora confermasse i risultati delle elezioni politiche: "Innanzitutto io dico che bisogna vincere - la replica di Fontana - una volta vinto, faremo come abbiamo fatto nell'ultima tornata", quando "c'era un altro partito che aveva molti più voti degli altri ma che ha sempre rispettato tutti". Cercando, aggiunge il governatore, "di privilegiare insieme agli altri sempre la competenza". (ANSA).