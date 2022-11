Capo ultrà ucciso: Marotta, episodio curva brutta pagina

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "L'Inter combatte ogni tipo di violenza fisica e verbale, facciamo tante iniziative. Lo paragono al Var, cerchiamo di fare sempre meno errori ma ci sono, come con la violenza, non riusciamo a debellarla e serve ci sia aiuto da parte di istituzione, club e tifosi". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Bayern Monaco. "L'Inter ha una delle tifoserie migliori in termini di affluenza e qualità e anche come insieme di valori. Guardiamo alle cose belle e non a quelle negative. Anche se la pagina dell'altra sera è una pagina brutta nella storia del calcio", ha aggiunto Marotta. (ANSA).