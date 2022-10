In Lombardia primo modello digitale di medicina di prossimità

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Creare il primo modello nazionale di Medicina di prossimità, in conformità a quanto indicato nella Missione 6 del PNRR: con questo obiettivo Engineering, operatore nella digitalizzazione dei processi di imprese e Pubblica Amministrazione, presenta al Digital Health Summit, in programma a Milano dal 13 al 15 ottobre, il progetto 'Sgdt - Sistema per la Gestione Digitale del Territorio', che sta realizzando in partnership con Aria Spa (l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti), per conto di Regione Lombardia.

Attraverso l'uso delle nuove tecnologie, ispirandosi alla piattaforma a ecosistema di Engineering ellipse, Sgdt permetterà a tutte le strutture di medicina di prossimità di prendere in carico i pazienti, soprattutto i cronici e i fragili, in stretta continuità con i servizi ospedalieri e della rete socio-sanitaria. "L'utilizzo delle nuove tecnologie e di innovative piattaforme digitali deve essere alla base di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari" commenta il responsabile Struttura Servizi Welfare di Aria Spa, Ettore Fiore. La digitalizzazione dei processi, spiega, "permetterà al nostro sistema sanitario regionale di essere ancora più inclusivo e pronto a rispondere in modo sempre più tempestivo ed efficiente alle esigenze di cura dei cittadini". Per il general director Public Administration & Healthcare di Engineering, Dario Buttitta, "la trasformazione digitale della Sanità deve permettere alle strutture e ai professionisti del sistema salute di rispondere in modo più efficiente ai bisogni di cura del paziente, migliorando la qualità e la tempestività delle cure". Il Digital Health Summit, sarà anche l'occasione per presentare il cortometraggio realizzato insieme con la casa di produzione cinematografica Fidelio, che racconta come raggiungere la persona nella sua comunità, per favorirne non solo la cura ma anche il mantenimento in salute, grazie ai servizi digitali e il supporto dei professionisti. (ANSA).