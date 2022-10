Il centro commerciale Metropoli 'In corsa per l'ambiente'

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - 'In corsa per l'ambiente' è il nome del progetto promosso da Cbre (società di consulenza immobiliare) al quale prende parte Metropoli, il Centro Commerciale di Novate Milanese. Sport e ambiente sono i due grandi temi alla base dell'iniziativa che ha come obiettivo la promozione e la sensibilizzazione alle buone pratiche per la collettività. Si tratta di una gara solidale collettiva, che terminerà a marzo 2023, fino a questa data sarà possibile portare nella galleria green allestita per l'occasione quei rifiuti difficili da smaltire e riciclare ad esempio scarpe sportive, palloni e palline di ogni tipo e pneumatici per biciclette.

"Il nostro pianeta sta affrontando sfide senza precedenti in termini ambientali - dichiara Gianluca Bonafè, direttore del Centro Commerciale Metropoli - ma se ognuno fa la propria parte forse siamo ancora in tempo per intervenire. Il senso di questo progetto trova la base in un esempio di cittadinanza attiva, che grazie alla nostra numerosa comunità può trasformare i rifiuti in risorse. In questo modo sneakers, palloni e pneumatici di bici diventano nuova energia per dare vita a un piccolo bosco urbano".

La raccolta è possibile ogni giorno attraverso gli appositi contenitori posizionati in galleria. Inoltre nel corso di questi primi cinque mesi, ogni primo sabato del mese, si sono tenuti i green days, durante il quale centinaia di utenti hanno ricevuto gift card e gadget come omaggio per l'azione benefica per il territorio e l'ambiente.

I prossimi 'green days' previsti in galleria, nei quali i clienti saranno "ricompensati" con una gift card da 10 euro in cambio della loro buona azione per l'ambiente, saranno il 5 novembre e il 3 dicembre. (ANSA).