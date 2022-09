Il pallone aerostatico di Greenpeace contro Gastech a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Protesta pacifica degli attivisti e attiviste di Greenpeace di fronte ai padiglioni della Fiera di Milano, dove è stato alzato un grande pallone aerostatico a forma di pianeta Terra con le scritte 'Gas is greenwashing' e 'End fossil fuels now!', contro l'inaugurazione di Gastech, il più importante incontro mondiale delle aziende del gas, del GNL e dell'idrogeno.

In contemporanea, lungo il corridoio della metropolitana che porta all'ingresso di Gastech, - spiegano gli attivisti - sono stati affissi decine di manifesti contro l'industria del gas e del petrolio. (ANSA).