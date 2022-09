Dalla Chiesa: il ricordo di Milano, corone per 40 anni strage

(ANSA) - MILANO, 03 SET - A distanza di 40 anni Milano ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, uccisi a colpi di kalashnikov da Cosa Nostra in via Carini a Palermo.

Così stamane, dopo una messa in Santa Maria alle Grazie, vicino al Monumento al Carabiniere in piazza Diaz sono state posate sei corone da parte delle più alte istituzioni cittadine per commemorare quella strage che ferì profondamente il nostro paese. Ad assistere alla cerimonia molti familiari del generale, dalla figlia Rita Dalla Chiesa ai nipoti, e i familiari di Emanuela Setti Carraro. E poi le massime autorità civili e militari, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala al governatore della Lombardia Attilio Fontana, oltre al Procuratore della Repubblica Marcello Viola, al procuratore aggiunto e capo della Dda Alessandra Dolci e al responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili.

Viola ha voluto ricordare il generale dalla Chiesa come il simbolo indelebile del "contrasto alla criminalità mafiosa", il sindaco Sala ha sottolineato che la cerimonia per i 40 anni dalla strage di via Carini è "un momento importante e una pagina da un lato straordinaria dall'altro buia del nostro paese e le iniziative servono appunto anche a riflettere su quello che è stato. Purtroppo è stata una storia che non ha mai avuto una verità certa".

Il presidente Fontana ha aggiunto che la commemorazione di oggi ha voluto sottolineare che quello di allora fu "un periodo terribile per il nostro paese, nel quale c'è stato uno scontro violentissimo ma dal quale si è saputo uscire con le forze migliori. Credo che si debba ricordare il generale come un vero eroe, come una persona che, pur sapendo di rischiare, ha affrontato il pericolo in maniera assolutamente serena. Io credo che uomini come questi dovrebbero sempre essere ricordati".

Le celebrazioni proseguiranno fino a lunedì, quando, tra l'altro, verrà scoperta sempre in piazza Diaz la targa in memoria di Emanuela Setti Carraro e di Domenico Russo. (ANSA).