Aggredisce sessualmente due ragazzi a Mantova, preso

(ANSA) - MILANO, 01 SET - E' accusato di aver avvicinato due ragazzi, seduti su una panchina in un giardino di Mantova, baciandoli sul collo e toccandoli nelle parti intime. Per questo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Mantova hanno arrestato un 39enne, straniero, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti dei due giovani, di cui uno minorenne.

Sono state le vittime a chiedere l'intervento dei militari i quali hanno bloccato l'uomo che ha cercato di fuggire.

Portato in caserma e ricostruiti i fatti, l'uomo è stato arrestato e la Procura di Mantova ha chiesto e ottenuto la convalida del provvedimento e la misura della custodia cautelare in carcere (ANSA).